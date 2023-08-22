Терапевт рассказала, как расслабить позвоночник

Снять нагрузку с позвоночника наилучшим образом помогут плавание, занятия йогой и правильный сон на подходящем матрасе, утверждает терапевт Анастасия Тимощенко в интервью NEWS.ru. Она подчеркнула, что для избегания рисков растяжения спинных мышц на турнике следует воздержаться тем, кто имеет ограниченную физическую подготовку, а также те, кто страдает заболеваниями спины или имеет избыточный вес.

Тимощенко подсказала, что йога, сосредотачиваясь на статических нагрузках, способствует расслаблению и растяжке утомленных мышц, при этом правильное дыхание играет ключевую роль. Плавание на спине и животе в разных стилях также благотворно воздействует на напряженные мышцы, помогая их расслаблению и укреплению.

Согласно терапевту, выбор метода плавания зависит от проблем с позвоночником: при остеохондрозе рекомендуется чередовать плавание на спине и животе для смягчения болевых ощущений, а при грыже предпочтительно плавание на спине с целью уменьшения нагрузки на спину и растяжки мышц.

Тем не менее Тимощенко предупреждает, что растягивание спинных мышц на турнике – не оптимальное решение для всех. Особенно это актуально для людей с ограниченной физической подготовкой, проблемами спины или избыточным весом. В связи с этим важно получить консультацию у врача перед началом физических тренировок, чтобы выбрать методы, наилучшим образом соответствующие индивидуальным потребностям и безопасности.