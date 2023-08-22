Члюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель собственной клиники Вероника Мелехова рассказала, почему лечение зубов обходится так дорого.

Как пояснила эксперт, стоимость лечения напрямую зависит от затрат на него: на материалы, инструментарий, оборудование. Каждый подъем курса иностранных валют увеличивает эти затраты и приводит к удорожанию для потребителя стоматологических услуг.

— Когда евро и доллар откатываются назад, цены не откатываются, поэтому и стоматологические клиники не могут снижать прайс, — рассказала стоматолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, необходимо учитывать затраты на аренду помещения, коммунальные услуги.

Также стоит денег и квалификация врача, продолжила стоматолог, потому что медицинские курсы стоят сейчас очень дорого.

В свою очередь врач-стоматолог Диана Левчук рассказала о трех факторах, на которые следует обратить внимание при выборе специалиста для лечения зубов. Один из них — ведение фотопротокола. Фотопротокол минимизирует врачебную ошибку, позволяет быстро разобраться в проблеме в случае осложнений и помогает в случае возникновения спора между клиникой и пациентом, передает Царьград.