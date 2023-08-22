Терапевт Андрей Кондрахин объяснил, почему длительные приступы икоты могут быть не только неприятными, но и опасными для здоровья. Икота, которая длится слишком долго, может быть сигналом о серьезных проблемах, пишет "Вечерняя Москва".

Икота – это рефлекторный процесс сокращения диафрагмы и межреберных мышц, который приводит к быстрому сужению голосовой щели, сопровождаясь характерным звуком. В обычных случаях икота длится недолго, обычно не более 20-30 минут, и чаще встречается у детей.

Терапевт Андрей Кондрахин подчеркивает, что продолжительная икота может свидетельствовать о более серьезных заболеваниях. Например, она может служить предупреждением о возможном инсульте. Если икота не прекращается в течение нескольких часов, то это сигнал для обращения к врачу и проведения компьютерной томографии головного мозга. Также длительная икота может быть признаком язвенной болезни желудка или холецистита – воспаления желчного пузыря.

Важно не игнорировать долгую икоту и своевременно обратиться к врачу. Однако, если ситуация не требует немедленного медицинского вмешательства, существуют методы, которые можно попробовать самостоятельно. Для этого можно использовать дыхательную гимнастику – глубокий вдох и полный выдох несколько раз подряд, пока икота не прекратится. Также большое количество воды может помочь, так как ее прием расширяет стенки желудка и оказывает давление на диафрагму, что способствует остановке непроизвольных сокращений.