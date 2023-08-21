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Врач Мясников назвал опасную причину боли в колене

Врач Александр Мясников назвал неочевидную болезнь, для которой характеры боли в колене. Об этом он рассказал в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Врач назвал опасную причину боли в колене
© unsplash.com

По словам медика, неприятные ощущениях в колене могут быть вызваны гепатитом В. Это заболевание поражает печень, почки, щитовидную железу и приводит к развитию рака крови и артрита.

Боль в колене — это распространенный симптом. Поэтом врач порекомендовал при его появлении сдать анализы на гепатит.

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Гепатит B — это инфекционное заболевание вирусной природы, которое передается при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированного, например, при медицинских процедурах или незащищенном половом акте.

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