Врач назвал опасную причину боли в колене

Врач Александр Мясников назвал неочевидную болезнь, для которой характеры боли в колене. Об этом он рассказал в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

© unsplash.com

По словам медика, неприятные ощущениях в колене могут быть вызваны гепатитом В. Это заболевание поражает печень, почки, щитовидную железу и приводит к развитию рака крови и артрита.

Боль в колене — это распространенный симптом. Поэтом врач порекомендовал при его появлении сдать анализы на гепатит.