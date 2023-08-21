Названы показатели здоровья, за которыми нужно регулярно следить

Прежде всего важно следить за индексом массы тела, давлением, уровнем сахара и холестерина в крови. Об этом сообщает издание Daily Mail с ссылкой на врача Энн Найнан.

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По словам специалиста, при отслеживании перечисленных показателей и поддержании их в норме можно быть спокойным за свое здоровье.

Как объяснила врач, пациенты зачастую либо не знают о своем повышенном кровяном давлении, либо осознают проблему слишком поздно, когда ущерб сердечно-сосудистой системе уже нанесен.

То же самое касается сахара и холестерина, избыток которых в организме не всегда удается вовремя обнаружить. Об этом, например, в том числе свидетельствуют вялость, сильная жажда, учащенное сердцебиение, одышка и другие симптомы, на которые некоторые люди долго время не обращают внимания.

Избыточная масса тела, в свою очередь, повышает риск развития диабета, болезней сердца и онкологии, например, рака кишечника, щитовидной и молочной желез, резюмировала Энн Найнан.