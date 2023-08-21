Малышева назвала прививки, которые стоит сделать студентам

Во избежание серьезных проблем со здоровьем студентам следует привиться от кори, менингита и вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.

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По ее словам, менингит поражает головной мозг человека и может вызывать судороги. Что касается статистики, то от данной инфекции погибают около 20% заразившихся пациентов, так как против нее на сегодняшний день не имеется эффективного лечения.

От кори, в свою очередь, стоит вакцинироваться, так как в данном случае вирус вызывает пневмонию и разрушает сосуды. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, корь является самой заразной инфекцией в мире, а лечения от нее все еще нет.

Вакцинация от ВПЧ также имеет важное значение, обращает внимание Елена Малышева. Заражение этим вирусом увеличивает риск развития рака шейки матки и гортани. А согласно результатам проведенных учеными исследований, вакцина защищает организм от ВПЧ на 85% и снижает риск развития онкологии в том числе у заразившихся людей.