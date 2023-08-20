Гастроэнтеролог назвал ошибку в питании, которая приводит к раку

Дефицит клетчатки в рационе может спровоцировать развитие рака. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем telegram-канале.

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Гастроэнтеролог советует людям обязательно потреблять клетчатку. Продукты с ее содержанием помогают избежать рака кишечника, легких и предстательной железы.

После того, как белки, жиры, углеводы почти полностью всасываются в верхних отделах пищеварительной системы, в кишечнике остается только клетчатка из растений.

Чтобы пищеварение функционировало правильно, нужно включить в рацион овощи — именно в них содержится много клетчатки. А вот жареным мясом гастроэнтеролог советует не злоупотреблять. С ним, по словам Вялова, съедается недостаточно зелени.