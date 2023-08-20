В некоторых ситуациях употребление препаратов с железом может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О рисках изданию "Доктор Питер" рассказал врач-терапевт Александр Лаврищев.

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По словам терапевта, препараты, в которых содержится железо с валентностью III, часто вызывают неприятные реакции: боль в животе, запоры, диарею. Побочные эффекты также могут возникнуть, если у человека наблюдается непереносимость железа. В таком случае, помимо боли и проблем с кишечником, появляются кожная аллергия и тревога.

Эксперт отметил, что препараты железа в таблетках малоэффективны, когда человек страдает целиакией или непереносимостью глютена. При этом заболевании воспаления могут встречаться даже во рту. Железо лучше вводить внутривенно.

Опасные последствия, в том числе развитие раковой опухоли, могут возникнуть, если пациент принимает витамины с железом более месяца без предписания врача. Более того, при анемии поливитамины с железом не окажут большой помощи, поскольку ĸонцентрация железа в них не лечебная, а профилаĸтичесĸая.

Кроме того, переизбыток железа — гемохроматоз — приводит ĸ нарушению работы почти всех органов.