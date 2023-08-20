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Аллерголог Продеус объяснил, для кого особо опасны укусы ос

Известный врач-аллерголог Андрей Продеус в своем интервью радио Sputnik рассказал, для кого укусы ос могут представлять большую опасность.

Аллерголог Продеус объяснил, для кого особо опасны укусы ос
© Unsplash

По словам специалиста, укус осы для здорового человека безопасен, а вот людям с повышенной чувствительностью и аллергией на яды насекомых стоит быть начеку.

«У десяти процентов из этих людей могут быть тяжелые анафилактические реакции. Это может сопровождаться не просто банальной аллергией, но и падением давления, потерей сознания и даже летальным исходом. Получается, риски развития аллергии при укусе осы небольшие, но среди них – высокий процент тяжелых реакций. Еще одна опасность – в том, что при каждом последующем укусе риск более тяжелой реакции возрастает», – пояснил доктор.

Он порекомендовал всем, у кого наблюдалась аллергия на укусы насекомых в пик активности ос всегда иметь с собой шприц-ручку с адреналином – только такой способ спасет аллергику жизнь при тяжелой анафилактической реакции организма на яд. При более легких проявлениях аллергии на укус осы необходимо принять антигистаминное средство.

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«К месту укуса нужно приложить что-то холодное, чтобы туда притекало меньше крови. Не надо пытаться давить на укус, это будет способствовать распространению яда. Можно помазать гормоносодержащей мазью», – добавил Продеус.

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