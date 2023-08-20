Аллерголог Продеус объяснил, для кого особо опасны укусы ос
Известный врач-аллерголог Андрей Продеус в своем интервью радио Sputnik рассказал, для кого укусы ос могут представлять большую опасность.
По словам специалиста, укус осы для здорового человека безопасен, а вот людям с повышенной чувствительностью и аллергией на яды насекомых стоит быть начеку.
«У десяти процентов из этих людей могут быть тяжелые анафилактические реакции. Это может сопровождаться не просто банальной аллергией, но и падением давления, потерей сознания и даже летальным исходом. Получается, риски развития аллергии при укусе осы небольшие, но среди них – высокий процент тяжелых реакций. Еще одна опасность – в том, что при каждом последующем укусе риск более тяжелой реакции возрастает», – пояснил доктор.
Он порекомендовал всем, у кого наблюдалась аллергия на укусы насекомых в пик активности ос всегда иметь с собой шприц-ручку с адреналином – только такой способ спасет аллергику жизнь при тяжелой анафилактической реакции организма на яд. При более легких проявлениях аллергии на укус осы необходимо принять антигистаминное средство.
«К месту укуса нужно приложить что-то холодное, чтобы туда притекало меньше крови. Не надо пытаться давить на укус, это будет способствовать распространению яда. Можно помазать гормоносодержащей мазью», – добавил Продеус.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как вести себя при укусе осы в горло.