Аллерголог Продеус объяснил, для кого особо опасны укусы ос

«У десяти процентов из этих людей могут быть тяжелые анафилактические реакции. Это может сопровождаться не просто банальной аллергией, но и падением давления, потерей сознания и даже летальным исходом. Получается, риски развития аллергии при укусе осы небольшие, но среди них – высокий процент тяжелых реакций. Еще одна опасность – в том, что при каждом последующем укусе риск более тяжелой реакции возрастает», – пояснил доктор.