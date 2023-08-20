Диетолог рассказала, как справиться со вздутием живота

По словам специалиста, проблему с частым вздутием живота поможет решить отказ от большого количества простых углеводов в рационе. В частности, имеет смысл в первую очередь отказаться от употребления белого хлеба.

Также эксперт подметила, что для более быстрого и легкого переваривания необходимо есть небольшими порциями, но чаще трех раз в день. Помимо этого важно тщательно пережевывать любую пищу – это облегчит организму процесс переваривания.