Диетолог рассказала, как справиться со вздутием живота

Диетолог Гридина рассказала, как справиться со вздутием живота
Врач диетолог и эндокринолог Наталия Гридина рассказала "Мосленте", какие способы помогут справиться со вздутием живота.
По словам специалиста, проблему с частым вздутием живота поможет решить отказ от большого количества простых углеводов в рационе. В частности, имеет смысл в первую очередь отказаться от употребления белого хлеба.
Газированные напитки также стоит исключить, тк они лишь способствуют вздутию.
Также эксперт подметила, что для более быстрого и легкого переваривания необходимо есть небольшими порциями, но чаще трех раз в день. Помимо этого важно тщательно пережевывать любую пищу – это облегчит организму процесс переваривания.
«Физическая нагрузка может помочь справиться с постоянными вздутиями за счет укрепления мышц живота и улучшения перистальтики кишечника», — порекомендовала Гридина.
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