Стоматолог рассказала о влиянии жары на здоровье зубов

Детский стоматолог Юлия Сысоева рассказала о влиянии жары на здоровье зубов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Ухудшение состояния зубов может произойти из-за обезвоживания. Недостаточное употребление воды приводит к сухости полости рта и недостаточному выделению слюны. В результате этого ухудшается эмаль зубов, что приводит к кариесу. Чтобы этого не допустить, стоит употреблять достаточное количество воды.

«Холодные газировки и мороженое на короткое время могут облегчить жажду, но взамен кислоты будут размягчать эмаль (наружный слой зуба) и вымывать из нее минералы», - рассказала Сысоева.