Новый вариант коронавируса обнаружили в США, Израиле и Дании

Сейчас специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США наблюдают за инфекцией. Главное – выяснить, насколько быстро она распространяется и какую опасность в себе несет. Во Всемирной организации здравоохранении насторожены большим количеством мутаций этого штамма. Но пока все внимание эпидемиологов притягивает к себе «эрис». Это тоже один из последних штаммов ковида. С каждым днем он все больше распространяется по миру. Но, как отмечают врачи, для здоровья людей, правда, в глобальном масштабе этот штамм не опасен.