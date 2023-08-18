Ученые назвали защищающие от болезни Альцгеймера вакцины

Предварительная вакцинация против столбняка и дифтерии, опоясывающего лишая и пневмококка связаны со сниженным риском развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне, которые опубликовали статью в Journal of Alzheimer's Disease.

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Исследователи провели ретроспективное когортное исследование, в которое вошли пациенты, у которых не было деменции в течение двухлетнего периода и которым было не менее 65 лет к началу восьмилетнего периода наблюдения. Сравнивались две аналогичные группы пациентов с вакцинацией и без, после чего был рассчитан относительный риск и уменьшение риска развития болезни Альцгеймера.

У пациентов, получивших вакцину Tdap/Td (вакцина против столбняка и дифтерии с коклюшем и без), вероятность развития болезни Альцгеймера была на 30 процентов ниже, чем у их непривитых сверстников (у 7,2 процента вакцинированных пациентов против 10,2 процента непривитых пациентов). Вакцинация против опоясывающего лишая была связана со снижением риска развития болезни Альцгеймера на 25 процентов (8,1 процента против 10,7 процента непривитых). Для пневмококковой вакцины риск развития заболевания снизился на 27 процентов (7,92 процента против 10,9 процента непривитых).

Для сравнения: три новых антиамилоидных антитела, используемых для лечения болезни Альцгеймера, замедляют прогрессирование заболевания на 25, 27 и 35 процентов.