Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть в жару

"Организм тяжело переваривает молочную продукцию, например мороженое, которое также является высококалорийным продуктом с большим количеством сахара, так что перебарщивать с ним тоже не стоит. Также стоит отметить, что в жаркую погоду вообще не стоит переедать. Наш организм тоже выделяет тепло, и, когда мы употребляем много жирной, калорийной пищи, теплоотдача увеличивается, тем самым человеку становится еще жарче", — рассказала она.