Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть в жару

Диетолог Ивашкевич назвала продукты, которые нельзя есть в жару
Страдающим от сахарного диабета и гипертонии людям в жару не стоит есть мороженное. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич.
"Организм тяжело переваривает молочную продукцию, например мороженое, которое также является высококалорийным продуктом с большим количеством сахара, так что перебарщивать с ним тоже не стоит. Также стоит отметить, что в жаркую погоду вообще не стоит переедать. Наш организм тоже выделяет тепло, и, когда мы употребляем много жирной, калорийной пищи, теплоотдача увеличивается, тем самым человеку становится еще жарче", — рассказала она.
Диетолог обратила внимание, что для поддержания водного баланса после употребления кофе или энергетика необходимо выпить один-два стакана воды. Это связано с тем, что кофеин провоцирует мочеиспускание, пишет News.ru.