Бактериолог: домашняя плесень может быть причиной астмы

«Чтобы предотвратить возникновение плесени в доме, особенно в ванных и кладовых, нужно соблюдать оптимальную влажность и температуру в помещении, регулярно проветривать комнаты, чтобы воздух в них был сухим и чистым», — добавила Бондарчук.