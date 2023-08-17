Врач рассказала, как не заболеть кишечной инфекцией

Каждый год в августе и сентябре в Ростовской области наблюдается подъем заболеваемости кишечными инфекциями. Почему так происходит и как лечиться, рассказала главный врач ГБ № 1 Каменска-Шахтинского Лариса Слюсарева.

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«Граждане, мойте руки, овощи и фрукты! Ежегодно август – сентябрь у нас — подъем кишечных инфекций из-за несоблюдения гражданами азбучных истин в личной гигиене», – написала доктор в паблике «Подслушано в Каменске-Шахтинском».

По ее словам, к симптомам заболевания относятся повышенная температура и слабость, позже начинается диарея (при легкой форме – три-четыре раза в сутки, при тяжелой – больше 10), также может быть рвота.

Немедленно обратиться к врачу нужно, если заболел ребенок, пожилой человек, пациент с серьезными хроническими заболеваниями или любой человек, ранее побывавший в другой стране.

Все остальные могут справиться с легкой формой болезни самостоятельно. Для этого необходимо пить раствор регидрона (1 литр в день) и много воды или компота из сушеных груш и яблок (до двух литров в сутки). При высокой температуре можно принять парацетамол. Кроме того, рекомендовано использовать сорбенты, такие как смекта или активированный уголь.

По словам доктора, лекарства от диареи, в рекламе которых заявляют, что достаточно одной таблетки, опасны.