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Онколог Котов развеял популярный миф о развитии рака

Врач-онколог Максим Котов развеял популярные мифы о развитии онкологических заболеваний и их передаче. Об этом он написал в своей книге "Правда о раке. Все, что нужно знать".

По словам медика, злокачественные опухоли появляются по одной причине - мутация. Рак может развиться даже из одной клетки, которая начала бесконтрольно размножаться.

Чтобы заболевание считалось заразным, должен быть определенный возбудитель и путь передачи. Например, невымытые руки или контакт с заболевшим. По этой причине информация о том, что рак заразен - это миф. Онкологические заболевания не передаются через кровь, слюну или по воздуху.

Онколог объяснил, может ли возникнуть множественный рак

Кроме того, распространен миф, что рак на самом деле является заговором фармацевтических компаний, и лекарство от него уже давно существует. Врач считает, что это выдумка, так как все виды онкологических заболеваний лечатся разными способами.

Ранее онколог перечислил ранние симптомы опухоли мозга.

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