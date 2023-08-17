Врач-онколог Максим Котов развеял популярные мифы о развитии онкологических заболеваний и их передаче. Об этом он написал в своей книге "Правда о раке. Все, что нужно знать".

По словам медика, злокачественные опухоли появляются по одной причине - мутация. Рак может развиться даже из одной клетки, которая начала бесконтрольно размножаться.

Чтобы заболевание считалось заразным, должен быть определенный возбудитель и путь передачи. Например, невымытые руки или контакт с заболевшим. По этой причине информация о том, что рак заразен - это миф. Онкологические заболевания не передаются через кровь, слюну или по воздуху.