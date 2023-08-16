Онколог, доктор медицинских наук, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, могут ли возникнуть несколько видов рака одновременно.

По словам врача, медицине известны случаи, когда у людей синхронно возникало несколько раковых опухолей. Однако даже в такой ситуации есть шанс на выздоровление.

Синхронный множественный рак – это одновременное формирование и обнаружение двух и более опухолей. Существует также метахронный рак – это последовательное возникновение раковых опухолей на протяжении всей жизни.

Копосов отметил, что причины развития нескольких опухолей одновременно до сих пор не установлены. Одна из самых частых причин относится к генетическим мутациям. При этом онколог уточнил, что рак, который передается по наследству, зачастую поддается лечению.

А вот повторное образование раковой опухоли может быть связано с лечением предыдущей. Все дело в том, что химио- и лучевая терапии крайне негативно влияют на организм.

"По сути лечение синхронных раков не отличается от терапии монообразований. Пациенту индивидуально подбирается комбинация, которая будет эффективна именно в его случае", – пояснил специалист.