Стало известно, как расстройство кишечника влияет на риск депрессии

Ученые из Университета Бергена и Университета Осло выяснили, что синдром раздраженного кишечника имеет общие генетические факторы риска с психиатрическими заболеваниями: шизофренией, депрессией, биполярным и тревожным расстройствами. Исследование опубликовано в журнале Genome Medicine.

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Синдром раздраженного кишечника (СРК) — это желудочно-кишечное заболевание, которое встречается у 10% людей во всем мире. Симптомы включают боли в животе, запоры и диареи. Врачи часто не находят явных признаков патологии при обследовании, поэтому предполагалось, что заболевание может иметь психосоматическую природу.

В новом исследовании ученые использовали данные более чем 50 тысяч пациентов с СРК и сотен тысяч здоровых людей. Им удалось найти 116 новых участков ДНК, связанных с этим расстройством.

Они выяснили, что СРК имеет 70 генов, также связанных с психическими заболеваниями. Семь — с генерализованным тревожным расстройством, 35 — с депрессией, 27 — с биполярным расстройством и 15 — с шизофренией.

Ученые отметили, что некоторые работы показывают: воспаление в кишечнике может привести к нарушению кишечного барьера и попаданию продуктов жизнедеятельности в кровоток. Это в свою очередь может снизить проницаемость гематоэнцефалического барьера, защищающего кровеносную систему головного мозга от остального организма. Возможно, этот механизм может объяснить связь между болезнями кишечника и психики.