Назван фактор, ослабляющий умственные способности после 52 лет
Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что экстремальная жара может усугубить снижение когнитивных функций у некоторых людей. Исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
В новом исследовании ученые использовали данные почти 9500 взрослых американцев в возрасте 52 лет и старше, опрошенных за 12-летний период (2006-2018 гг.). Воздействие жары оценивали по количеству дней, в которые температура достигала или превышала пороговое значение (оно было своим для каждого региона).
Анализ показал, что постоянная экстремальная жара может усугубить снижение когнитивных функций среди пожилых, которые живут в бедных районах. При этом умственные способности людей из хороших районов не пострадали.
Ученые связывают результаты с наличием у обеспеченных людей зеленых насаждений в районе и кондиционеров дома. Кроме того, в неблагополучных районах жители испытывают больший хронический стресс, чаще социально изолированы и имеют меньший доступ к специализированным услугам для поддержания когнитивного здоровья.
При этом снижение когнитивных функций может не проявиться после одного случая жары, но повторяющиеся или длительные воздействия сильной жары могут оказать заметный эффект. Повышенная температура, вероятно, запускает каскад реакций в мозге, которые приводят к повреждению клеток, воспалению и окислительному стрессу, которые могут истощить когнитивный резерв.