Назван фактор, ослабляющий умственные способности после 52 лет

Ученые из Нью-Йоркского университета выяснили, что экстремальная жара может усугубить снижение когнитивных функций у некоторых людей. Исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.

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В новом исследовании ученые использовали данные почти 9500 взрослых американцев в возрасте 52 лет и старше, опрошенных за 12-летний период (2006-2018 гг.). Воздействие жары оценивали по количеству дней, в которые температура достигала или превышала пороговое значение (оно было своим для каждого региона).

Анализ показал, что постоянная экстремальная жара может усугубить снижение когнитивных функций среди пожилых, которые живут в бедных районах. При этом умственные способности людей из хороших районов не пострадали.

Ученые связывают результаты с наличием у обеспеченных людей зеленых насаждений в районе и кондиционеров дома. Кроме того, в неблагополучных районах жители испытывают больший хронический стресс, чаще социально изолированы и имеют меньший доступ к специализированным услугам для поддержания когнитивного здоровья.