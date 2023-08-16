Ученые нашли способ снизить риск рака для мужчин

Ученые из Швеции нашли способ снизить риск нескольких видов рака у мужчин. Об этом они сообщили в исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine.

Эксперты провели анализ и выяснили, что выкая кардиореспираторная выносливость снижает риск девяти разных видов рака у мужчин. Они пришли к таким результатам после того, как исследовали медицинские карты призывников в Швеции с 1998 по 2005 год.

Мужчины в возрасте 16-25 лет имели более низкий уровень выносливости, страдали ожирением, а также зависимостью от алкоголя и псхиоактивных веществ.

Те, у кого был более высокий уровень выносливости, на 42% реже страдали от рака легких, на 40% ниже была вероятность рака печени, на 39% — пищевода, на 21% — желудка. От 5 до 20% снижалась вероятность рака прямой кишки, поджелудочной и кишечника.