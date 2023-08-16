Нутрициолог рассказала о вреде пузырьков, содержащихся в газировке

Специалист рассказала, чем опасна газировка.

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По словам нутрициолога, диетолога Татьяны Мещеряковой, попадая в желудок, пузырьки наносят стенкам микроудары, что в результате оказывает механическое повреждение слизистой.

Поэтому при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, энтеритах, «синдроме дырявого кишечника» специалист рекомендовала отказаться от газировок.

Кроме того, сладкая газировка содержит вредные для организма регуляторы кислотности и сахар в большом количестве, сообщает LIFE.ru. Кроме того, что такое количество сахара вызывает жажду, «сахарный удар» бьет по поджелудочной железе.