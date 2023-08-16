Кардиолог рассказал, какое давление считается гипертонией
Верхнее (систолическое) артериальное давление должно находиться в пределе 120-130 мм рт. ст., а в идеале — быть ниже 120 мм рт. ст. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог, младший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим Закиев.
«Сегодня кардиологи считают, что систолическое давление в норме должно находиться в диапазоне 120-130 мм рт. ст., но многие пациенты ходят с давлением 130-140 мм рт. ст., и их врачей это устраивает. На самом деле снижение давления до 120 мм рт. ст. или ниже позволяет дополнительно уменьшить риск смерти от любых причин на 27%, как показало исследование SPRINT 2015 года», — объяснил «Газете.Ru» Закиев.
По разным оценкам, 30-50% пациентов с гипертонией, принимая препараты, не достигают оптимальных значений артериального давления, добавил врач.
«Пациент с гипертонией должен принимать как минимум два лекарства для снижения давления, но часто им назначают еще больше: четыре-пять препаратов. Это довольно большое количество, и пациентам сложно принимать так много таблеток. Решить эту проблему может прием комбинированных препаратов, в которых содержатся два и более действующих веществ. Также следует использовать препараты, которые требуют однократного приема», — рассказал кардиолог.