Кардиолог рассказал, какое давление считается гипертонией

«Пациент с гипертонией должен принимать как минимум два лекарства для снижения давления, но часто им назначают еще больше: четыре-пять препаратов. Это довольно большое количество, и пациентам сложно принимать так много таблеток. Решить эту проблему может прием комбинированных препаратов, в которых содержатся два и более действующих веществ. Также следует использовать препараты, которые требуют однократного приема», — рассказал кардиолог.