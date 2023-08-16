Врачи раскрыли неожиданную пользу слез

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли неожиданную пользу слез. В выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале они рассказали, что плач снижает уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Специалисты заявили, что со слезами у людей выводится гормон стресса — кортизол. Помимо этого, как отметили врачи, во время плача в организме вырабатываются окситоцин и серотонин.

«Это гормоны счастья, тепла, привязанности», — объяснил Коновалов.

Кроме того, слезы обладают антимикробным действием благодаря содержанию в них лизоцина, рассказали врачи.

«В слезе содержится лизоцин — это то вещество, которое прямым образом влияет на бактерии и на вирусы», — пояснил офтальмолог.