Врач объяснил, можно ли заболеть несколькими видами рака одновременно

Случаи, когда у пациента развивается не одна злокачественная опухоль, возможны и встречаются нередко. Но это не говорит о том, что в таком случае прогноз будет неблагоприятным или у пациента меньше шансов. Об этом «Газете.Ru» рассказал Павел Копосов, д.м.н., онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС).

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«Синхронный множественный рак — это одновременное возникновение и обнаружение двух и более опухолей. Метахронный — последовательное возникновение заболеваний на протяжении жизни. Например, обнаружили рак груди, пролечили, а через 10 лет возник рак легкого и т.п. Любой из этих вариантов лечится», — пояснил он.

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Причины развития синхронных опухолей до конца не изучены. Часто они являются наследственными. К примеру, самая распространенная генетическая мутация, вызывающая рак молочных желез и яичников у женщин, которая передается по наследству — BRCA1 и BRCA2. Иногда она может быть причиной развития синхронных опухолей молочных желез и яичников одновременно. Но, по словам онколога, раки, имеющие генетическую природу, часто имеют более благоприятный прогноз.

«Метахронные раки могут развиваться у одного и того же человека в разном возрасте. Если появилась одна раковая опухоль, то шансы на то, что появится вторая – выше. За время своей работы я сталкивался с ситуациями, когда у пациентов находили 2-3 и даже 5 видов рака в разные периоды жизни», — подчеркнул врач.

Часто невзаимосвязанные между собой злокачественные опухоли, то есть те, которые развиваются в разных местах и не имеют генетической природы, обусловлены воздействием токсических веществ. Также причиной повторного образования злокачественной опухоли может стать даже успешное лечение предыдущей, поскольку химио- или лучевая терапия – это тоже неблагоприятное воздействие на организм.