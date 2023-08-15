Врач Клевно рассказала, кто подвержен заражению туберкулезом в большей степени
Основной группой риска, подверженной заражению туберкулезом, являются дети, контактировавшие с взрослыми с данным диагнозом. Об этом "Национальной службе новостей" рассказала профессор кафедры фтизиопульмонологии и торакальный хирургии Сеченовского Университета Надежда Клевно.
К другой группе риска относятся люди, принимающие лекарства, которые "обладают свойством угнетения иммунного статуса". В данном случае речь идет как о детях, так и о взрослых.
"Те, кто получает такую терапию, входят в группу риска и им постоянно проводится контроль на туберкулез – им делаю пробы крови или с "Диаскинтестом". И в этих случаях фтизиатр консультирует таких детей, обычно два раза в год".
Главной профилактической мерой для детей младшего возраста эксперт назвала вакцинацию.