Названа причина кожных заболеваний у отдыхающих на море

Согласно статистике, летом отдыхающие на море чаще всего сталкиваются с кожными заболеваниями. Дерматовенеролог Роберт Цатурян объясняет, что основная причина этого связана с домашними животными, которые часто путешествуют вместе с хозяевами, пишет Life.ru.

В интервью Лайфу врач предостерегает туристов о необходимости соблюдения гигиены. Морская вода часто становится источником заболеваний, но душ после посещения пляжа может уменьшить этот риск.

Цатурян подчеркивает, что игнорирование элементарных гигиенических правил может привести к непредвиденным дерматологическим проблемам. Он также указывает на то, что жители курортных городов редко позволяют питомцам купаться на пляжах, популярных среди туристов. Однако туристы, не ведомые об этом, спокойно ведут своих животных в воду, тем самым создавая опасность для окружающих. Дерматовенеролог советует поддерживать расстояние в пять-десять метров от таких животных.

Он также отмечает, что люди с ослабленным иммунитетом наиболее подвержены проблемам с кожей, особенно на море. Поэтому перед поездкой на отдых Цатурян советует посетить врачей для консультации и подготовки к морской воде, которая содержит множество вирусов, опасных для человека.