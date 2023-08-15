Россиянам назвали «тихие» симптомы рака

«Видимые симптомы наиболее явные. В основном, к ним относятся различные кожные проявления: кожные пятна, родинки, которые могут как увеличиваться в размере, так и менять свою форму и цвет. С помощью пальпации определяются подкожные изменения, которые можно не заметить одним взглядом. Например, проблемы с молочной железой. Чаще всего они возникают у женщин, но иногда это касается и мужчин. Среди симптомов отмечаются более плотные образования, отличающиеся от ткани железы, выделения, или изменения в цвете», — объяснил он.