Какие хобби играют опасную роль в ухудшении зрения

Ряд увлечений, которые считаются полезными для здоровья и для интеллектуального развития, могут серьезно навредить нашим глазам. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов предупредил, что популярные виды хобби, связанные с компьютерами и книгами, могут существенно повлиять на работу глаз.

© РИА "ФедералПресс"

Так, по словам специалиста, видеоигры и программирование приводят к дискомфорту в глазах и снижают зрение.

«Глаз следит за многими точками, которые двигаются по экрану. Из-за чего значительно снижается количество морганий, нет увлажнения глаза, что приводит к синдрому сухого глаза. Кроме того, снижается острота зрения», – рассказал хирург.

Навредить здоровью глаз способно и увлечение боевыми искусствами. Умнов отметил, что занятие, например, боксом может привести к отслоению сетчатки. Это происходит по причине возможных ударов по лицу в области глаз, отчего повышается давление в глазном яблоке.