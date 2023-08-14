Врач назвал максимальную дозу мороженого в день

Педиатр и детский иммунолог Адрей Продеус рассказал, какое максимальное количество мороженого можно съесть за день. Об этом сообщает "Радио 1".

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Самым полезным мороженым он назвал сорбет, так как в нем есть много углеводов и почти нет жиров. Это мороженое можно есть в больших количествах, так как оно не способствует набору лишнего веса.

Если человек активен в течение дня, Продуем посоветовал съедать не более 100-150 граммов мороженого за сутки. В таком случае калории быстро сожгутся. В больших количествах сладость может привести к набору лишнего веса из-за большого количества калорий, а также содержания углеводов и жиров.