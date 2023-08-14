Стоматолог назвал лучшие продукты для здоровья зубов

Стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев рассказал о продуктах, которые стоит ввести в рацион для здоровья зубов. Об этом сообщает "ФедералПресс".

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Он отметил, что для здоровья зубов нужно употреблять продукты, которые содержат в себе много кальция и фосфора. В этот список входит рыба, творог, молочные продукты, шпинат, бобовые и твердые сорта сыров.

Эксперт призвал быть аккуратнее с фруктами и ягодами. Дело в том, что эти продукты содержат в себе много кислот, которые могут негативно повлиять на зубную эмаль. Они размягчают ее, поэтому если человек начал чистить зубы после употребления этих продуктов, он может навредить верхнему слою эмали. Так зубы станут более чувствительными.

Такую же рекомендацию он дал по отношению к кофе и газированным напиткам. Поэтому после их употребления зубы не нужно чистить, достаточно просто прополоскать рот водой.