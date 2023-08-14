Врач предупредил о смертельной опасности ныряния

При нырянии в непроверенный и неизученный водоем существует риск врезаться головой в дно и получить серьезную травму. Об этом порталу "Говорит Москва" рассказал хирург-травматолог, ортопед Рамис Асланов.

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По словам специалиста, одной из распространенных сезонных травм, получаемых во время купания, является перелом шейных позвонков. Пациенты с подобным повреждением нередко поступают к травматологам в летний период.

"Есть сезонность травм. Зимой молодые люди часто травматизируются от ватрушек. Переломы поясничных позвонков, компрессионные переломы – это все зимой. Летом – травма ныряльщика", – высказался на этот счет хирург.

Он рекомендовал предварительно исследовать водоем, в частности, пройти брод или озеро, погрузиться в него, понять глубину и только после этого нырять.