Ученые выяснили, как с помощью дыхания улучшить память

Ритм дыхания влияет на работу мозга и формирование воспоминаний в нем. К такому выводу пришли специалисты Медицинского университета Хиого в ходе проведения эксперимента, результаты которого опубликованы в журнале Nature Communications.

© ru.123rf.com

В исследовании приняли участие лабораторные мыши. Ученые управляли частотой их дыхания, параллельно отслеживая импульсы в мозге и изменения, которые в нем происходили.

"Мы обнаружили, что после оптогенетической манипуляции активность паттернов в гиппокампе и префронтальной коре поддерживалась по-разному, как представление производительности памяти и последующего мотивированного поведения соответственно", – резюмировали ученые.

Проще говоря, ритм дыхания напрямую сказывается на активности гиппокампа, который выполняет функцию кратковременной памяти и отвечает за последующий перевод информации в долговременную память. Так, например, нерегулярное дыхание улучшает память, а его замедление, напротив, имеет обратный эффект.

Как отметили исследователи, полученные сведения будут способствовать разработке новых способов лечения расстройств мозга и проблем с психическим здоровьем.