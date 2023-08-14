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Елена Малышева рассказала, какая зубная паста может привести к развитию онкологии

Триклозан, который содержится в некоторых зубных пастах, в больших концентрациях может быть канцерогеном и привести к развитию онкологии. Об этом в эфире программы "Жить здорово!" рассказала доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

Малышева объяснила, какая зубная паста может вызвать рак
© Pexels

Данное вещество, помимо прочего, нарушает функцию щитовидной железы и снижает продукцию ее гормонов.

"У нас были специальные пасты с триклозаном, которые запретили. Они остались только по назначению врача, потому что именно только врач взвешивает плюсы и минусы", – уточнила Елена Малышева.

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Кроме того, с осторожностью следует относиться к лаурилсульфату натрия. Этот компонент зубной пасты нарушает целостность слизистой оболочки полости рта и приводит к изъявлению мягких тканей.

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