Вызывающие диабет продукты перечислила кардиолог
Несбалансированное питание является причиной развития диабета в 70% случаев. Причем уровень сахара в крови поднимают не только сладости, заявила кардиолог Анна Кореневич.
По словам врача, часто к диабету приводит употребление большого количества рафинированных углеводов. Они содержатся не только в сладостях, но и в ряде других продуктов. В частности, в белом рисе, хлебобулочных изделиях, колбасе, консервах и различных полуфабрикатах. Также причиной развития диабета может стать недостаток в рационе цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и орехов.
Кардиолог добавила, что регулярное повышение уровня глюкозы в крови может вызвать окисление белка, в результате чего происходит разрушение тканей и органов. А это, в свою очередь, значительно сокращает продолжительности жизни, написала врач в своем Telegram-канале.