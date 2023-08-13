Вызывающие диабет продукты перечислила кардиолог

По словам врача, часто к диабету приводит употребление большого количества рафинированных углеводов. Они содержатся не только в сладостях, но и в ряде других продуктов. В частности, в белом рисе, хлебобулочных изделиях, колбасе, консервах и различных полуфабрикатах. Также причиной развития диабета может стать недостаток в рационе цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и орехов.