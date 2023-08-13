Кардиолог дал экспертную оценку «прививке от гипертонии»

Врач оценил перспективы нового метода лечения гипертонии с помощью препарата, который снижает давление на полгода

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Препарат «Зилебезиран», который снижает давление на полгода с помощью одной дозы, возможно, не будет широко распространён из-за высокой стоимости и эффективности уже существующей терапии. Этой точкой зрения поделился врач-кардиолог Вадим Закиев из Российского геронтологического научно-клинического центра.

Исследования лекарства «Зилебезиран» в первой фазе клинических испытаний показали, что одна инъекция снижает верхнее давление у пациентов на 10-20 мм рт. ст. на шесть месяцев. Основа препарата — матричная РНК, которая блокирует ген, отвечающий за белок ангиотензиногена, который повышает давление. Однако уже существует похожий препарат «Инклисиран», который работает по аналогичному принципу.