Названы продукты, которые помогают сохранить здоровье печени

Неправильное питание может стать причиной развития печеночной недостаточности, которая может оказаться опасной для жизни. Диетолог Шюкрю Джан Гюльшен рассказал, какие продукты следует включить в рацион, чтобы защитить важный орган от серьезных болезней.

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По словам диетолога, ошибки в питании могут спровоцировать уменьшение мышечной массы, из-за чего печень начинает работать в 2-3 раза быстрее. Если при этом возникает нехватка питательных веществ, то орган начинает разрушать себя.

Предотвратить появление этого опасного состояния поможет сбалансированный рацион. В ежедневное меню рекомендуется включить красную свеклу, грейпфрут, лимон, чеснок, авокадо, артишок, ананас и куркуму. Эти продукты помогу очистить печень и защитить ее от серьезных заболеваний.

Кроме этого, важно пересмотреть свои привычки. Так, к печеночной недостаточности могут привести неправильные диеты, злоупотребление лекарствами и алкоголем, ядовитые грибы и некоторые болезни, сообщает Cumhuriyet.