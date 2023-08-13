Терапевт назвал опасные симптомы повышенного давления

Часто люди даже не подозревают, что их артериальное давление повышено, а потому не обращают внимания на тревожные сигналы. О том, какие симптомы указывают на повышенное давление, рассказал врач-терапевт Олег Фатенков изданию "Волга Ньюс".

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По словам терапевта, человек должен насторожиться, если у него болит голова и сердце, возникла сильная утомляемость, нарушилась ритмическая деятельность сердца, а при ходьбе появилась сильная одышка. Обнаружив один или несколько из этих симптомов, проверьте артериальное давление. В норме оно не должно превышать 140 на 90 мм рт. ст. При этом нижней границей считается 60 мм рт. ст.

Артериальное давление часто повышается после физических нагрузок. Чтобы увериться, что у вас действительно есть проблемы, стоит проверять его как минимум в течение трех дней, пребывая при этом в спокойном состоянии.

Обычно большой лишний вес и малоподвижный образ жизни влияют на повышение артериального давления. Эксперт отметил, что могут помочь правильное питание, отказ от вредных привычек и физические нагрузки.