Стоматолог перечислил продукты, вредящие здоровью зубов

Доктор Гольдштейн порекомендовал убрать из рациона несколько продуктов.

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Стоматолог из Атланты Кэри Гольдштейн заявил, что причиной гниения зубов может стать употребление чипсов и хлеба. Он также назвал и другие вредные продукты, передает ETNT.

Так, разрушают зубы газированные напитки из-за сахара в их составе. Тот провоцирует образование зубного налета, который вызывает кариес и изменение цвета зубов. Специалист порекомендовал тем, кто не может отказаться от напитков, полоскать рот водой после их употребления.

Помимо этого, навредить могут сухофрукты и жевательные конфеты, прилипающие к зубам. Их частички остаются на эмали и также образовывают кариес.