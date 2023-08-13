Стоматолог перечислил продукты, вредящие здоровью зубов
Доктор Гольдштейн порекомендовал убрать из рациона несколько продуктов.
Стоматолог из Атланты Кэри Гольдштейн заявил, что причиной гниения зубов может стать употребление чипсов и хлеба. Он также назвал и другие вредные продукты, передает ETNT.
Так, разрушают зубы газированные напитки из-за сахара в их составе. Тот провоцирует образование зубного налета, который вызывает кариес и изменение цвета зубов. Специалист порекомендовал тем, кто не может отказаться от напитков, полоскать рот водой после их употребления.
Помимо этого, навредить могут сухофрукты и жевательные конфеты, прилипающие к зубам. Их частички остаются на эмали и также образовывают кариес.
Также стоматолог посоветовал исключить из рациона цитрусовые, уксус, помидоры, хлеб, чипсы и не забывать регулярно чистить зубы щеткой.