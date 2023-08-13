До 93% пациентов с депрессией испытывают проблемы с либидо

Исследователи Медицинского университета Гронингена (Нидерланды) установили, насколько распространены сексуальные проблемы у людей с психическими заболеваниями. Результаты исследования были представлены в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

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Считается, что сексуальная дисфункция широко распространена у пациентов с психическими расстройствами. Такие факторы, как употребление психотропных веществ или соматические заболевания, могут способствовать возникновению сексуальных проблем, но степень этого воздействия недостаточно изучена.

Авторы провели метаанализ 24 исследований, в которых приняли участие более 1000 пациентов. Добровольцы страдали от депрессивного, тревожного, обсессивно-компульсивного (ОКР) и посттравматического стрессового расстройств (ПТСР), а также от шизофрении.

По имеющимся данным, распространенность сексуальной дисфункции при психических расстройствах составляла от 45% до 93% при депрессивном, от 33% до 75% при тревожном, от 25% до 81% при ОКР и 25% при шизофрении.