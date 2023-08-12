Хирург рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься физкультурой

Физкультурой необходимо заниматься три раза в неделю, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, при таком темпе у организма будет возможность восстановиться и приспособиться к нагрузкам.

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"Оптимально физкультурой лучше заниматься три раза в неделю, так будет возможность полностью восстановиться после тренировки и приспособиться к увеличению нагрузок", — сказал Умнов.

Хирург подчеркнул, что физкультура полезна, так как задействуется весь опорно-двигательный аппарат, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, а также укрепляется мышечный и связочный каркас. Умнов также напомнил о важности кардионагрузок.

"Не забывайте про кардио: бег или плавание — повышается устойчивость сердечно-сосудистой и дыхательной систем. На фоне тренировок организм вне зала способен выполнить больший объем работы и быстрее восстановиться", — отметил врач.

По его словам, особенно полезно плавание, поскольку современный человек ведет сидячий образ жизни, многократно повышая нагрузку на позвоночник, а в воде спина полностью расслабляется.