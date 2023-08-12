Онколог назвал симптомы, которые нельзя игнорировать

«И кроме того, важный пункт – играть на опережение, а значит – заниматься профилактикой. Это не просто перестать пить, курить и начать заниматься спортом. Это менять свою жизнь уже сейчас, это понимать, как вы живете, что вы едите. Это менять свои привычки. Это сложно, но это того стоит, если хочется жить долго и хорошо», – резюмировал онколог.