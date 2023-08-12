Известный онколог назвал симптомы, которые нельзя игнорировать
Известный российский врач-онколог, хирург, эндоскопист НМИЦ онкологии имени Блохина, эксперт в сфере диагностики и лечения предраковых заболеваний кандидат медицинских наук Иван Карасёв назвал симптомы, которые нельзя игнорировать.
В своём Telegram-канале он предупредил, что должны насторожить: постоянная нехватка сил, слабость, температура тела 37 градусов и выше, которая держится неадекватно долгое время, больное горло, раны и царапины, которые плохо заживают, кровь в кале и моче, а также постоянные головные боли.
При этом специалист признал, что каждый из этих симптомов может быть признаком целой кучи других заболеваний.
«Именно поэтому рак на ранней стадии практически невозможно обнаружить, – подчеркнул он. – Большинство случаев обнаружения на ранней стадии это можно назвать счастливой случайностью».
По словам Карасёва, залог раннего обнаружения рака – это внимание к своему здоровью, это регулярные скрининги и диспансеризация.
«И кроме того, важный пункт – играть на опережение, а значит – заниматься профилактикой. Это не просто перестать пить, курить и начать заниматься спортом. Это менять свою жизнь уже сейчас, это понимать, как вы живете, что вы едите. Это менять свои привычки. Это сложно, но это того стоит, если хочется жить долго и хорошо», – резюмировал онколог.