Флеболог: после COVID-19 могут появиться пигментные пятна

Флеболог Богачев: после COVID-19 могут появиться непроходящие пигментные пятна
Изменение цвета ног после перенесенного COVID связано с нарушением сосудистого тонуса у пациентов, рассказал «Звезде» председатель Национальной коллегии флебологов России доктор медицинских наук, профессор Вадим Богачев.
Коронавирусную инфекцию сейчас рассматривают не столько как инфекционную болезнь, а как болезнь, которая поражает сосуды, отметил он. Поражаются том числе и вены, и совсем мелкие сосуды. Нарушается сосудистый тонус, нарушается нормальная реакция сосудов на положение тела в том числе. В вертикальном положении давление в венах ног резко увеличивается.
«Поскольку сосуды эти атоничны, они больше не растягиваются, венозное кровенаполнение в них становится большим. Поэтому ноги меняют цвет. Ноги могут стать багровыми, багрово-синюшными. Есть даже истории, когда красные кровяные тельца пропотевают через стенку таких вен, потому что она становится как решето. И тогда могут появиться непроходящие пигментные пятна, - рассказал профессор.
Когда человек ложится - давление в венозной системе ног падает, оно нормализуется, это кровенаполнение уходит. Ноги приобретают нормальный цвет.
«Это состояние может быть временным, в зависимости от тяжести короновирусной инфекции, мы с таким уже сталкивались в России. Или оно может стать постоянным, если инфекция протекала в тяжелой форме и есть какие-то дополнительные факторы риска. Факторы сердечно-сосудистого риска, - сказал Вадим Богачев.
Хорошим вариантом для пациентов является реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции, сказал флеболог.
«Послевкусие от нее остается на разные органы и системы. И в зависимости от того, какие органы и системы органов пострадали, может потребоваться неврологическая реабилитация, сердечно-сосудистая реабилитация, или, например, реабилитация со стороны желудочно-кишечного тракта», - рассказал врач.