Флеболог: после COVID-19 могут появиться пигментные пятна

«Поскольку сосуды эти атоничны, они больше не растягиваются, венозное кровенаполнение в них становится большим. Поэтому ноги меняют цвет. Ноги могут стать багровыми, багрово-синюшными. Есть даже истории, когда красные кровяные тельца пропотевают через стенку таких вен, потому что она становится как решето. И тогда могут появиться непроходящие пигментные пятна, - рассказал профессор.