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Онколог назвал провоцирующие рак факторы

Онколог Руслан Басанов рассказал, какие факторы могут привести к развитию рака. Болезнь может возникнуть в результате проживания в экологически неблагополучной местности.

Онколог назвал провоцирующие рак факторы
© Unsplash

Провоцируют появление онкологии курение, алкоголь, хеликобактер пилори, папиломавирус, вирусный гепатит B и гепатит C. Некачественные продукты и загрязненный воздух также могут привести к болезни, передает glas.ru. Воздух может содержать химические вещества, вредные для человека.

«Еще одним фактором может быть ионизирующее и ультрафиолетовое (солнечное) излучение», – отмечает Басанов.

Врач отмечает: если факторов несколько, то шансы в дальнейшем заработать рак приумножаются.