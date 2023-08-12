Онколог назвал провоцирующие рак факторы

Онколог Руслан Басанов рассказал, какие факторы могут привести к развитию рака. Болезнь может возникнуть в результате проживания в экологически неблагополучной местности.

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Провоцируют появление онкологии курение, алкоголь, хеликобактер пилори, папиломавирус, вирусный гепатит B и гепатит C. Некачественные продукты и загрязненный воздух также могут привести к болезни, передает glas.ru. Воздух может содержать химические вещества, вредные для человека.

«Еще одним фактором может быть ионизирующее и ультрафиолетовое (солнечное) излучение», – отмечает Басанов.