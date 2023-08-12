На днях хирурги-травматологи больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону пришили женщине-кондитеру кисть руки, отрубленную гильотиной при замешивании теста.

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Тридцативосьмилетняя кондитер, как обычно, заправляла тесто на поточной линии. Вдруг неожиданно сработала гильотина. Возможно, какая-то техническая неисправность. Острый нож моментально отсек женщине кисть, перерубив и сухожилия, и кость, отделив кисть от тела. Коллеги тут же вызвали раненой женщине скорую помощь.

К счастью, скорая приехала быстро. В больнице хирургам удалось сшить пострадавшей женщине вены и сухожилия, а также за несколько часов синтезировать раздробленные кости запястья с помощью новейших технологий. Через некоторое время кровоток в поврежденной кисти руки восстановился. К моменту выписки женщина уже могла шевелить пальцами.

А ведь еще недавно такая травма завершилась бы для любой пациентки культей и инвалидностью!

Конечно, женщине еще предстоит длительная реабилитация. Но врачи дают благоприятный прогноз на восстановление подвижности кисти руки.

А немногим ранее до этого происшествия, по сообщению военкора Александра Сладкова, хирурги спасли российского бойца с боеприпасом ВСУ в сердце. Это случилось недалеко от линии фронта. Военкор отметил поразительное мужество врачей и успехи военной медицины.