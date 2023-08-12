Врач перечислила признаки проблем с сердцем

Врач Лузина перечислила признаки проблем с сердцем
Симптомы возможных сердечно-сосудистых заболеваний назвала в беседе с сайтом kp.ru врач-кардиолог Александра Лузина, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Пирогова Минздрава России.
По словам специалиста, человек должен обратиться внимание на такие симптомы, как головные боли, снижение зрения, загрудинная боль, одышка, отеки нижних конечностей.
А в случае с тахикардией, приступами учащенного сердцебиения, Александра Лузина уточняет, что нужно сначала выяснить, какой вид нарушения ритма появился у человека и в чем его причина. связано это с тем, что не всегда ритм сердцебиения нарушается из-за нарушения работы сердца и сосудов.
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