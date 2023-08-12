Врач перечислила признаки проблем с сердцем

А в случае с тахикардией, приступами учащенного сердцебиения, Александра Лузина уточняет, что нужно сначала выяснить, какой вид нарушения ритма появился у человека и в чем его причина. связано это с тем, что не всегда ритм сердцебиения нарушается из-за нарушения работы сердца и сосудов.