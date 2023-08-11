Врач назвал неожиданный симптом рака

Возникающий утром сильный кашель может оказаться симптомом серьезных патологий, в том числе онкологических заболеваний. Об этом рассказал хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.

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— Тревожность вызывает сильный кашель по утрам, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается. Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида, — объяснил врач.

По словам Гадзияна, вместе с кашлем могут появиться тревожное чувство в груди, перебои в сердцебиении, головные боли, стойкая изжога и длительная диарея. При обнаружении этих признаков необходимо срочно обратиться к врачу, пишет «МедикФорум».

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал «Вечерней Москве», что существуют симптомы, которые сигнализируют о наличии онкологии во время и после приема пищи. Данные признаки свидетельствуют о развитии болезни, которая находится на поздней стадии, уточнил специалист.