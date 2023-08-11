Врач назвал неожиданный симптом рака

Хирург-уролог Гадзиян назвал неожиданный симптом онкологических заболеваний
Возникающий утром сильный кашель может оказаться симптомом серьезных патологий, в том числе онкологических заболеваний. Об этом рассказал хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.
— Тревожность вызывает сильный кашель по утрам, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается. Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида, — объяснил врач.
По словам Гадзияна, вместе с кашлем могут появиться тревожное чувство в груди, перебои в сердцебиении, головные боли, стойкая изжога и длительная диарея. При обнаружении этих признаков необходимо срочно обратиться к врачу, пишет «МедикФорум».
Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал «Вечерней Москве», что существуют симптомы, которые сигнализируют о наличии онкологии во время и после приема пищи. Данные признаки свидетельствуют о развитии болезни, которая находится на поздней стадии, уточнил специалист.
Также невролог, остеопат Александр Евдокимов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что в большинстве случаев головные боли связаны со стрессами или мигренями. Но иногда головная боль может быть симптомом сопутствующего заболевания, в том числе рака.