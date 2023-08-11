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Гематолог Головизнина назвала симптомы опасной миеломной болезни

Врач-гематолог сочинской “Клиники Фомина” Мария Головизнина назвала симптомы миеломной болезни. Как сообщает "Вечерняя Москва", миелома — злокачественная опухоль, возникающая из-за мутации в ДНК. Заболевание чаще всего диагностируется у пожилых людей старше 65 лет. В качестве основных симптомов выделяются:
  1. Повышение уровня общего белка в крови или моче, повышение кальция.
  2. Боль в костях или в позвоночнике в состоянии покоя.
  3. Снижение уровня гемоглобина из-за заболеваний почек.
  4. Бактериальные инфекции.
  5. Снижение плотности костей (определяется на рентгене).
  6. Уменьшение мочи и рост креатинина и мочевины в крови.
Гематолог назвала симптомы опасной миеломной болезни
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Причины заболевания еще не выявлены, но в качестве потенциальных рассматриваются генетическая предрасположенность и воздействие радиации.

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