Врач рассказал, на что указывает боль в желудке во время еды

Специалист гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что боли в желудке во время приема пищи могут быть вызваны несколькими заболеваниями. Его слова передает издание "Вечерняя Москва".

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Как утверждает врач, причинами подобных болей становится эрозия. Гастрит, как правило, обнаруживается человеком совершенно случайно во время обследования, потому что обычно не дает таких болевых ощущений во время еды. Вероятнее всего, боли спровоцированы эрозией или язвой.

Он также подчеркнул, что при язве человека может мучить приступообразная и резко пронзающая боль на голодный желудок, которая чаще всего проходит после того, как пациент поест. Для эрозии же характерна ноющая боль в желудке именно во время приема пищи.

— Это относительное простое для лечения заболевание. Эрозия предшествует язве. Это небольшая рана слизистой оболочки желудка. Если пациенту повезет, эрозия зарубцуется самостоятельно без каких-либо последствий для здоровья, — пояснил гастроэнтеролог.

Харлов отметил, что паниковать при обнаружении эрозии не стоит, ведь она поддается лечению. Однако игнорировать боли в желудке нельзя и при их проявлении стоит незамедлительно обратиться к врачу.