Врач назвал неочевидную причину появления мигрени

Реабилитолог Владимир Бондаренко предупредил, что мигрень может возникнуть из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом, в частности — с позвоночником. Неочевидную причину появления сильных головных болей основатель центра механотерапии им. Густава Цандера назвал «Ленте.ру».

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Мигрень — возникающие время от времени приступы (иногда очень сильные) головной боли — относят к неврологическим заболеваниям, рассказал врач. Первые симптомы болезни: пульсация в области висков, лба, затылка.

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Кроме сильной головной боли, у человека появляются ухудшение чувствительности, внезапный холод или жжение, онемение, головокружение, боль в области глаз, нарушение функции глотания, озноб, потоотделение и даже — раздражительность, бессонница и предобморочное состояние.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что первичная мигрень возникает сама по себе, без предпосылок. При этом за внезапными болями скрываются наследственные особенности организма, низкая стрессоустойчивость, недосып, изменения погоды, употребление алкоголя.

Вторичная мигрень может стать следствием приема некоторых лекарств, инфекций, эндокринных и сердечно-сосудистых болезней, отметил Бондаренко.

Иногда мигрень появляется из-за болезней опорно-двигательного аппарата, травм, приводящих к нарушению сосудистого русла. Если при этом локальная мышца спазмируется, ухудшается кровообращение, мозг не получает достаточно кислорода и питания.

Нередко, по словам Бондаренко, боль проявляется при повороте или наклоне головы, возникает головокружение, потемнение в глазах. Такие ярко выраженные симптомы могут указывать на защемление, спазм артерии, проходящей через костную ткань позвоночника.

Чтобы узнать причину головных болей, важно пройти полное обследование, продолжает врач. Понадобится сделать рентгенографию, КТ или МРТ. Если проблема мигрени — в опорно-двигательном аппарате, то мышечный дисбаланс следует восстанавливать при помощи тренировок.

Около 15 процентов людей страдают от мигрени

«В ходе лечения активно используют мануальную терапию, физическую культуру. Основная цель — расслабить мышцы шейно-воротниковой зоны и тем самым повлиять на кровеносную систему, которая обеспечивает приток и отток крови к головному мозгу», — резюмировал реабилитолог.